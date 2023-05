Opositsioon jätkab obstruktsiooniga. Riigikogu ei jõudnud keskööks isegi päevakorra kinnitamiseni

„Kui opositsioonil pole soovi isegi esimest lugemist teha, pärast mida tulevad kõik kaasamised ja muud menetluslikud protsessid, siis see on parlamendi rolli põhimõtteline tasalülitamine, mis muudab riigikogu täiesti võimetuks oma põhiseaduslikke kohustusi täitma. See on täiesti esmakordne ja tõsine oht ka tulevikku vaadates,“ leidis Keldo.