Erkki Keldo opositsiooni taktikast: nende eesmärk on parlamendi töö seiskamine

Keldo sõnas, et valitsuserakondade soov oli menetleda kõiki eelnõusid vastavalt riigikogu kodukorrale, mille järgi opositsioon saab küsida küsimusi ja teha muudatusettepanekuid. „Opositsioon seevastu alustas obstruktsiooni juba enne esimese valitsuse eelnõu lugemise algust. See näitab, et neil pole kunagi olnud soovi pidada mõistlikku parlamentaarset debatti, vaid algusest peale oli nende eesmärgiks parlamendi töö seiskamine,“ märkis ta.

„Riigikogu kodu- ja töökorra seadus on koostatud poliitilise konsensuse tulemusel heas usus, et nii koalitsioon kui opositsioon saaksid päriselt tööd teha. Kui opositsioonil pole soovi isegi esimest lugemist teha, pärast mida tulevad kõik kaasamised ja muud menetluslikud protsessid, siis see on parlamendi rolli põhimõtteline tasalülitamine, mis muudab riigikogu täiesti võimetuks oma põhiseaduslikke kohustusi täitma. See on täiesti esmakordne ja tõsine oht ka tulevikku vaadates,“ leidis Keldo.