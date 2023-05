Ukrainas alustati Slava Ukraini skandaali osas kriminaalmenetlust

Riigiprokurör Triinu Olev lausus Delfile, et nad on olnud vahetus kontaktis kolleegidega Ukraina prokuratuurist ja saanud kinnituse, et Ukraina õiguskaitseasutused on alustanud kriminaalmenetlust, mille käigus uuritakse ka Eesti meedias kajastatud sündmustikku.



“Eesti õiguskaitseasutused ei saa teistes riikides toimuvaid kriminaalmenetlusi kommenteerida, sest vaid menetlust juhtiv asutus saab hinnata, millist teavet on võimalik avaldada nii, et see menetlust mõjutama või kahjustama ei hakkaks,“ lisas ta.



“Kui Ukraina õiguskaitseasutused peaksid tõendite kogumiseks vajama Eesti abi, siis rahvusvahelise koostöö raames saame me Ukraina kolleege uurimisel toetada. Analüüsime jätkuvalt meieni jõudvat infot ja kui näeme alust menetluse alustamiseks ka Eestis, siis teeme seda kindlasti.“

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi isiklikult oli palunud Ukraina võimudel MTÜ-ga Slava Ukraini seotud tegevust lähemalt vaadata. Riigipea tähelepanu sai see ülemöödunud nädala esmaspäeval toimunud pressikonverentsil, kus Eesti Ekspressi ajakirjanik selle kohta küsis. Ukraina presidendi kantselei pressiesindaja sõnul palus Zelenskõi vastutavatel isikutel teemaga tegeleda. „Tahaksin teema selgeks rääkida, sest see puudutab meie riigi kuvandit,“ lisas Zelenskõi. „Igal juhul kinnitan teile, et tegeleme selle teemaga,“ sõnas ta siis.

Märtsi alguses teatas MTÜ Slava Ukraini, et tellib finantsauditi ja revisjoni, et jõuda selgusele kahe Ukraina koostööpartneri usaldusväärsuses. Aprillikuu keskel teatas MTÜ, et on revisjoni tegemiseks sõlminud lepingu BDO Eestiga. Juhatusse toodud ekskantsler Marika Priske ütles möödunud nädalal, et esimest tagasisidet loodetakse saada mai lõpuks, kuid revisjoni täielik valmimine võtab veel aega.

Eesti Päevaleht avaldas aprillis loo, millest nähtub, et üle miljoni euro Eesti annetajate raha kanti MTÜ Slava Ukraini kaudu Ukraina heategevusfondi asemel hoopis selle juhtliikmete erafirmasse.

„Ma tunnen ennast petetuna. Sest kui ma sain kasumist ja omanikuvahetusest teada... Ma loomulikult tunnen end petetuna ja ma tahaks, et see asi saaks kiiresti selgeks nii läbipaistvalt kui võimalik,“ lausus MTÜ Slava Ukraini juht Johanna-Maria Lehtme mõni aeg tagasi EPLile. „Kui nõukogu või teine juhatuse liige Marika Priske arvavad, et mul on aeg lahkuda, siis mina panen organisatsiooni ettepoole igasugustest isiklikest huvidest ja Slavale võib uue juhi leida. Ma kavatsen uuele juhile anda kõik oma teadmised, mis mul on,“ lisas ta. „Aga riigikogust ma ei tunne, et ma hetkel peaksin lahkuma. Minu ülesanne on endiselt toetada Ukrainat ja teha seda igakülgselt. Läbi selle aidata ka Eesti riiki.“