„Sellist mahtu ei ole veel riigikogus nähtud.“ Opositsioon alustab valitsuse vastu täiemahulist obstruktsiooni

„Raske hinnata,“ märkis ta. „Ega meie eesmärk pole jaanipäevani venitada, vaid viia koalitsioon selleni, et saaks asju sisuliselt arutada. Loodan, et enneolematut obstruktsiooni pole tarvis rakendada, kuid oleme selleks valmis.“

„Koalitsioon on loomas negatiivset pretsedenti, kui tahab kärpida vähem kui aasta tagasi kokku lepitud lasterikka pere toetusi. Põhiseaduse järgi on lasterikkad pered ja puuetega inimesed riigi ning kohalike omavalitsuste erilise hoole all ning peretoetuste ootamatu vähendamine on selle põhimõttega selgelt vastuolus,“ lausus Tanel Kiik.