FOTOD | Venemaa 9. mai kontserdi lava Narva jõe kaldal sai valmis. Narvas on silt „LAPSED“ nagu Mariupolis

Narvas ilmus Gerassimovi kultuurimaja ette maalitud tekst „LAPSED“. Sama fraas maaliti eelmise aasta märtsis Mariupolis akadeemilise teatri ees olevale kõnniteele. See teavitas lennukipilte, et hoones on lapsed. See ei takistanud Vene vägesid Mariupoli teatrit pommitamast.

Märki nägid hommikul Narva elanikud. Linnavalitsus vastas, et igasugune provokatsioon on vastuvõetamatu. „Sama kiri oli Mariupoli teatri ees, mis hiljem õhku paisati, nii et see näeb välja nagu ähvardus,“ ütles Narva linnapea Katri Raik. „Minu arvates on see katse meid kõiki hirmutada. Aga mingil provokatsioonil ja hirmul ei ole Eestis ja Narvas kohta,“ ütles Raik. Linnavalitsus alustas teksti eemaldamist.

16. märtsil lasid Vene väed Mariupoli akadeemilisele draamateatrile pommi. Mariupolis asuva teatrihoone ees ja taga oli suurelt tekst „Lapsed“ lennukipilootidele. Sellegipoolest hukkus õhurünnakus 600 inimest, nagu teatas Associated Press (AP).

Narva jõe Venemaa-poolsele kaldale on lava 9. mai kontserdi tarbeks. Venekeelne Delfi teatas juba varem, et Ivangorodi linnavalitsus kavatseb korraldada kontserdi ja näidata seda suurel ekraanil nii, et narvalased seda näeksid.

Ivangorodis on 9. mail ka varem jõekaldal patriootilisi kontserte korraldatud. Näiteks eelmisel aastal seisid Narva promenaadil lilledega inimesed ja kuulasid sõjalaule.

Politsei otsustas keelata 5.–9. maini Harjumaal, Lääne- ja Ida-Virumaal avalike koosolekute korraldamise, kui on alust arvata, et koosolekul õhutatakse agressorriigi sümboleid kasutades vaenu.

„See tähendab, et ei tohi toimuda rongkäike, kogunemisi ja kõnepidamisi, mis propageerivad sõda ja toetavad sümbolite, sõnade ja tegudega Putini režiimi sõjakuritegusid Ukrainas,“ rääkis Delfile Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Kumm.

Kumm kinnitas, et politsei on kindlasti ka tänavu 9. mail väljas suuremate jõududega. „Oleme nähtavad, ennetame õigusrikkumisi ja kui vaja, siis kindlasti ka reageerime neile,“ lausus ta.