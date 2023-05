Valitsus sidus maksumuudatused kokku ja saadab need parlamenti

„Meie siiras plaan on maksumuudatuste üle riigikogus sisulist debatti pidada ja seda kahel eesmärgil. Esiteks väärib avalikkus, et neile neid üsna põhjalikke muudatusi riigikogu kolme lugemise kaudu selgitatakse, ja teiseks on riigikogul võimalik debati käigus paketti parandada, võttes arvesse tagasisidet, mida oleme juba kõigilt oma dialoogipartneritelt saanud,“ märkis ta.

Debati pidamise tingimuseks on aga see, et opositsioon peaks loobuma plaanist obstruktsiooni rakendada.

„Kas see debatt aset leiab, on sajaprotsendiliselt riigikogu otsustada. Nimelt oleme opositsioonilt juba kuulnud, et neil on kindel plaan kasutada kompromissitut obstruktsiooni ehk sisuliselt riigikogu töö sadade muudatusettepanekutega niimoodi seisma panna, et seadused selle istungijärgu jooksul vastu võetud ei saa. Obstruktsioon lõpetab debati ning siis on valitsuse ainus võimalus eelnõu usaldushääletusega sidumine. Kordan, et see ei ole meie eesmärk ega eelistus,“ sõnas ta tänases arvamusloos.