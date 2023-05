Terviseamet: massiline haigestumine Kuressaares sai tõenäoliselt alguse joogivee kokkupuutest reoveega

Alates laupäeva õhtust on Kuressaares olnud massiline haigestumine kõhulahtisuse, oksendamise ja kõhuvaluga, mille tõttu on inimesed ka haiglasse pöördunud. Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma ütles, et pühapäeva õhtul pöördus EMO-sse 20 inimest ning öösel veel kaheksa inimest. Härma sõnul on kiirabil väljakutseid tavapärasest rohkem, kuid praegu saavad nii kiirabi kui ka Kuressaare haigla koormusega hakkama.

Härma sõnul kahtlustab terviseamet jätkuvalt E.coli bakterit, kuid see pole veel kinnitust saanud, kuna analüüsid on pooleli. Kindlad tulemused peaksid selguma teisipäeva hommikul. Lisaks arvab terviseamet, et kõhutõve tekkimise põhjus võib olla neljapäeval juhtunud veeavarii, mille käigus võis joogivesi kokku puutuda reoveega.

„Neljapäeval oli Kuressaares veeavarii, kus reoveetorustiku parandustööde ajal lõhkes sealsamas ka joogiveetoru ja selle kontakti kaudu võis joogivesi saada saastatud reoveematerjaliga. See pole tavapärane olukord, küll aga on tavapärane see, et kui joogivesi saab reoveega saastatud, siis sellised bakterid nagu näiteks E.coli, mis joogiveest inimest nakatavad, ka levima lähevad. See on meie teooria praegu, aga lähemad uuringud ka kindlasti annavad vastuseid,“ selgitas Härma.

Kas pärast veeavariid ning ühenduse taastamist tegi veefirma ka analüüse? Selle kohta puudub praegu info nii terviseametil kui ka Saaremaa vallavalitsusel. „Terviseametil on siin praegu erinevat infot, me ei saa päris ühte kindlat vastust anda. Küll aga me peame seda lähemalt uurima, sest meil on indikatsioon, et võib-olla neid proove ei tehtud. See pole aga kindel info, et see on praegu lihtsalt üks asjaolu, millesse me vaatame sisse,“ rääkis Härma.