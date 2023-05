Lätis nõutakse Venemaa kodanikelt keeletesti, et vältida riigist välja saatmist

„Ma arvan, et läti keele õppimine on õige, aga see surve on vale,“ ütles Sevastjanova. „Inimesed elavad vene keskkonnas. Nad räägivad venelastega. Miks mitte? See on suur diasporaa. On venekeelseid töökohti. On vene ajalehti, televisioon, raadio. Vene keeles saab rääkida poodides ja turgudel, lätlased lähevad kergesti vene keelele üle.“