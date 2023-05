FOTOD | Kuressaare elanikud ostavad poodidest suurtes kogustes pudelivett

Lepik lisas, et seni kuniks tulemusi pole, on jätkuvalt soovitus mitte tarbida kraanivett või tarbida seda keedetult. Lisaks on valla poolt tagatud koolidele ja lasteaedadele pudelivett. Tema sõnul on olukord haiglas stabiilne. „Suurt inimeste tulva pole juurde tulnud. Kaebustega inimesed ikka pöörduvad, aga pole näha, et mingisugust suurt inimeste tulva oleks,“ ütles ta.

Neljapäeval oli Kuressaare veevärgis avarii, mis jättis linna paariks tunniks veevarustuseta. Lepiku sõnul ei ole veel tuvastatud, et just avarii tõttu on inimesed nüüd haigestunud, kuid ta tõdes, et see on viimasel ajal olnud kõige ebatavalisem juhtum. Samas välistasid Lepiku sõnul eksperdid selle, et avarii mõjutaks joogivee kvaliteeti.