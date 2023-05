Leedus kipuvad NATO tippkohtumise korralduskulud käest ära minema

Leedu võimude tehtavad kulutused on kutsunud kohalikus ajakirjanduses esile kurje pealkirju ja valitsus on pidanud tõrjuma süüdistusi hangete läbipaistmatuses, vahendab Euronews.

Eelmisel nädalal teatas Leedu ringhääling LRT, et tippkohtumist korraldav välisministeerium kulutab 6,48 miljonit eurot enam kui 500 peamiselt tuttuue auto rentimisele. Need luksussõidukid hangitakse kohalikult ettevõttelt, mille finantseerimist panga poolt kahekordistati 20 miljonile eurole, et oleks raha NATO tippkohtumise autode ja väikebusside eest maksta.

Leedu ajakirjanik Andrius Tapinas esitas aga küsimuse aprillis tippkohtumise jaoks hangitud teenuste hindade kohta, kirjeldades mitme miljoni euro suuruseid arveid videokonverentsiteenuste ja valgustuse eest.

Vaatlejad on seadnud kahtluse alla, kas võimude hanked on olnud läbipaistvad, sest osa lepinguid on sõlmitud varjatud läbirääkimiste kaudu.

Võimude väitel on kõik läbipaistev olnud ja hindu on mõjutanud see, et kogu protsessiga on olnud kiire.

Samas on kohtumine juba ammu teada olnud. Leedu välisministeerium hindas mullu juulis, et see läheb maksma 30 miljonit eurot.

NATO tippkohtumised nõuavad vältimatult suuri summasid julgeoleku, transpordi ja muu võõrustamisega seotu jaoks, eriti siis, kui on oodata väga kõrgetasemelisi külalisi.

Kohalikke ootavad Vilniuses mitmesugused häired – teetõkked, tühistatud lennud ja ühistranspordi ümbersuunamised.

553 000 euro eest heliseadmed rentival ettevõttel Up Records oli 2021. aastal aastane sissetulek 120 000 eurot ja kahjum 50 000 eurot, kirjutas Tapinas.

Videokonverentsi seadmed renditakse 1,6 miljoni euro eest Screen Service’ilt, mis kahekordistab selle tehinguga oma aastasissetulekut. Valgustuse annab Muzikos Ekspresas 1,5 miljoni euro eest, mis on samuti selle ettevõtte kahekordne aastasissetulek ja mullu oli selle kahjum 250 000 eurot.

LRT teatel sai Telia eelmisel aastal salajaste läbirääkimiste tulemusena 2,7 miljoni euro suuruse lepingu telekommunikatsiooniteenuste pakkumiseks.

Aprillis teatas Leedu riigihangete teenistus, et jälgib olukorda ja koostab hinnangu selle kohta, mida on ostetud.