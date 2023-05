Kuressaare kõhutõppe haigestunud ema: oksendamine kestis pool päeva, sellele lisandus kõhulahtisus ja valu

Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Kõlli ütles esmaspäeva hommikul Delfile, et olukord pole öö jooksul palju muutunud. „Inimesi on hästi minimaalselt juurde tulnud, olukord on muutusteta. See pole hospitaliseerimist vajav sümptomaatika. Ei midagi sellist, mis oleks väga erakorraline,“ sõnas ta. Pühapäeval pöördus haigla erakorralise meditsiini osakonda sümptomitega umbes kümme inimest, esimesed neist jõudsid haiglasse eile keskpäeval. Küll aga on paljud haiged jäänud koju.

Kõlli lisas, et kuigi üks inimene on intensiivravil, siis pole veel kindlalt teada, mis on selle algpõhjus. „Meie probleem täna siin Saaremaal on see, et meil on vaja teada saada, mis see asi on – kas täna on vesi puhas või pole puhas, kuidas käituda,“ ütles ta.