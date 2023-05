Plahvatuse üle elanud Vene kirjanik Prilepin: mul on murdunud mõlemad jalad

„Mulle just anti telefon. Massiteabevahendites on mõningane segadus. Saša (plahvatuses hukkunud Aleksandr Šubin – toim) sõitis paremal reisija istmel. Mina olin roolis. Plahvatus toimus tema ratta all. Mina kaotasin teadvuse umbes kolmeks minutiks, toibusin ja ronisin purunenud esiklaasi juurde. Kohale jooksnud külaelanikud aitasid mul välja saada. Mul on murdunud mõlemad jalad, üks murd on lahtine, ja veel midagi,“ kirjutas Prilepin oma Telegrami kanalis, vahendab Interfax.