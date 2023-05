FOTOD | Venemaa korraldab narvalastele üle jõe 9. mai kontserdi

Narva politsei esindaja Kalmer Janno vastas mõni päev tagasi küsimusele, kas politsei kavatseb midagi ette võtta, kui toimub selline kontsert suure ekraani ja valju heliga, et midagi ju ei ehitata jõekaldale Ivangorodi kindluse juurde. Nüüd on aga puud maha võetud ja väljak tasandatud ning püsti pandud ka metallkonstruktsioon suure lava jaoks. Politsei ei ole seni reageerinud.

Ivangorodis on 9. mail ka varem jõekaldal patriootilisi kontserte korraldatud. Näiteks eelmisel aastal seisid Narva promenaadil lilledega inimesed ja kuulasid sõjalaule. Sellise huvi kutsus ilmselt esile see, et Eestis on avalikud üritused 9. mail keelatud.

Tänavu kommenteerivad narvalased uudist kontserdi kohta aktiivselt erinevates gruppides sotsiaalmeedias ja nende lehekülgedel, kes panevad üles fotosid jõe Ivangorodi-poolsest kaldast. Mõni naljatab, et kõik narvalased, kes lähevad Ivangorodi, salvestatakse kaamera abil ja nad jäävad ilma elamisloast, mõni väljendab kahetsust, et Ivangorod raiskab raha sellise näitemängu peale, mitte ei paranda linlaste elu, mõni meenutab Venemaa varasemaid propagandasaavutusi, mõni väidab, et promenaad suletakse, et kontserdil ei oleks publikut. Üldiselt peetakse seda naaberriigi poolt trollimiseks, teised aga ootavad huviga, mis 9. mail Sõpruse silla juures tegelikult toimuma hakkab. On ka neid, kes toetavad Venemaa ideed nii mastaapselt pidupäeva tähistada.