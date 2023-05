Telegrami kanalile postitatud häälsõnumist jääb mulje, et Prigožin on meelt muutnud ja Vene võimud on talle vastu tulnud, vahendab CNN.

"Kokkuvõttes on nii: nad lubasid meile anda laskemoona ja relvastust, kui tahes palju me oma tegevuse jätkamiseks seda vajame. Nad vandusid meile, et kõike, mida vaja, piiratakse külgedelt, nii et vaenlane ei saa meid ära lõigata. Meile öeldi, et saame Bahmutis käituda nii, nagu ise õigeks peame,“ ütles Prigožin.