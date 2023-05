Nursipalu kaitsjad pöördusid NATO peasekretäri poole. Pevkur: Stoltenberg Eesti harjutusväljakute üle ei otsusta

„Meil on üüratu mure Kagu-Eestisse Nursipalu ümbrusesse plaanitava militaarse harjutusala laienduse pärast,“ kirjutas MTÜ Meie Nursipalu eesotsas Maarika Niidumaaga Stoltenbergile. „See on ebaseaduslik, protsessis on eiratud demokraatliku ühiskonna põhireegleid ning seda surutakse praegu läbi kiirendatud korras ja ilma igasuguste kohustuslike keskkonna- ja sotsiaal-majandusliku mõju hindamiseta.“ Lisaks tõid kaitsjad välja, et kõrvale on jäetud Lõuna-Eesti turismi- ja reakreatsioonipotentsiaal.