Kuressaaret tabanud kõhulahtisuse ja oksendamise laine põhjus selgub alles esmaspäeval

Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Kõlli ütles, et haigla erakorralise meditsiini osakonda on selliste sümptomitega pöördunud umbes 10 inimest, esimesed neist jõudsid haiglasse eile keskpäeval. Küll aga on paljud haiged jäänud koju.

Saaremaa abivallavanem Liis Lepik nentis, et veel ei ole teada, mis on põhjustanud märkimisväärse kõhulahtisuse ja oksendamise puhangu. Neljapäeval oli Kuressaare veevärgis avarii, mis jättis linna paariks tunniks veevarustuseta. Lepiku sõnul ei ole veel tuvastatud, et just avarii tõttu on inimesed nüüd haigestunud, kuid ta tõdes, et see on viimasel ajal olnud kõige ebatavalisem juhtum. Samas välistasid Lepiku sõnul eksperdid selle, et avarii mõjutaks joogivee kvaliteeti.