Brittide suurim monarhiavastane ühendus Vabariik teatas CNN-ile, et politsei vahistas täiesti ilma põhjuseta protesti korraldajad. Vabariigi tegevjuht Graham Smith kirjeldas, et politsei arreteeris korraldajad peale nende läbi otsimist. „Kui palusin politseil selgitada, miks meid kinni peeti, ütlesid nad, et küll me selle välja selgitame,“ meenutas Smith.