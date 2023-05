Prigožin: Wagneri asemel hakkavad Bahmutis sõdima tšetšeenid

Prigožini sõnul antakse positsioonid üle just kolmapäeval seetõttu, et tolleks päevaks on Wagneri lahingupotentsiaal ammendunud. Wagneri juht avaldas veendumust, et tšetšeenide üksus Ahmat on võimeline Bahmuti vallutamise lõpule viima ning kinnitas, et positsioonide üleandmine käib sujuvalt ega anna Ukraina vägedele mingisugust võimalust sõjalist olukorda enda kasuks kallutada.