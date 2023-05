Tuntud Vene propagandist elas üle autopommiplahvatuse

Zahhar Prilepini auto plahvatas sõidu pealt, kui kirjanik oli perereisil Nižni Novgorodis Pionerskoje külas. Juht hukkus, Prilepin sai vigastada ja viidi haiglasse.

Prilepini pressiteenistuse teatel on mehega kõik hästi ja ta on stabiilses konditsioonis, vahendab RIA Novosti. „Pole veel teada, mis täpselt juhtus,“ vahendati pressiteenistuse sõnu. Kyiv Independenti teatel said peamiselt viga Prilepini jalad.

Zahhar Prilepin on Venemaa endine duumasaadik, aktivist, ajakirjanik, kirjanik ja erakonna Õiglane Venemaa kaasesimees. Ta kogus tuntust Putini vastasena, kuid „sõlmis võimudega rahu“ Ukraina sõja hakul 2014. aastal. Sellest hetkest on ta olnud häälekalt Ukraina vastu. Ta on avalikult toetanud Krimmis ja Donbassis asuvaid Venemaa separatiste, saatnud abi Donetskisse ja nõustanud separatistlikke juhte.

28. veebruaril 2022 kehtestas Euroopa Liit talle Venemaa Ukrainale kallaletungi tõttu viisa- ja majandussanktsioonid ning tema Euroopa Liidu riikides olev vara külmutati.

Prilepin on Kiievit nimetanud Venemaa linnaks ja märkinud, et Venemaa lõppeesmärk on Kiiev vallutada.

Vene välisministeeriumi esindaja Maria Zahharova nimetas juhtunut oma Telegrami kanalil USA ja Suurbritannia kätetööks.