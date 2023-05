Soome peaministrikandidaat: Soome seisab silmitsi väga kuratlike probleemidega

Peaministrikandidaat Petteri Orpo sõnul pole asi niivõrd selles, et erakonnad igas teemas eriarvamusele jäävad, kuivõrd selles, et Soome seisab silmitsi „väga kuratlike probleemidega“.

Orpo ütles, et mõne probleemi puhul suudeti ühine keel leida, kuid majanduse, immigratsiooni ja Euroopa Liidu poliitika osas lähevad arvamused lahku.

Põlissoomlaste juht Riikka Purra sõnas ajakirjanikele, et kõnlused on seni hästi sujunud. „Pole olnud tõelisi läbimurdeid, sest sellele pole me veel keskendunud,“ ütles Purra.