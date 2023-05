Ukraina inimõiguste volinik: venelased võivad sõjavangis hoida üle 20 000 Ukraina elaniku

Lubinets ütles röövitute võimaliku arvu välja pressikonverentsil Kiievis, märkides ühtlasi, et arvud põhinevad kinnipeetud inimeste sugulaste tehtud pöördumistel.

The Kyiv Posti teatel tunnistas ta, et see arv võib olla oluliselt suurem, sest ajutiselt okupeeritud alade elanikud ei saa või ei julge tema poole pöörduda.