Omavalitsustele antakse tulubaasi eelnõu läbi töötamiseks kaks päeva. Linnade ja valdade liit: see on näiline kaasamine

Regionaalminister Madis Kallas saatis Eesti Linnade ja Valdade Liidule tulumaksu seaduse muutmise eelnõu, millele oodatakse tagasisidet 9. mai tööpäeva lõpuks. See tähendab, et omavalitsustel on aega kaks tööpäeva, et eelnõu läbi töötada, kuid see on liidu hinnangul liiga lühike aeg.