Estonia puiestee ja Kentmanni tänava ristmikku ületades on peatee jalakäijatel. Paraku kipub seaö nii olema, et jalakäijad peavad kannatlikult ootama, kuni ükski auto ei taha Kentmanni tänavale keerata, et saaks kiiresti üle tee lipata. Kuna seal pole sõiduteele joonitud ülekäigukohta, ei pruugi kõik autojuhid-jalakäijad mõistagi, kellel eesõigus täpselt on.