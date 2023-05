VIDEO | Moskvalased droonirünnakust Kremlile: „Me elame kõige kaitstumas riigis“, „Mis mõtet on väriseda“, „Meie Putin on super“

„Me ei saa selle vastu midagi teha, ega ju? Me elame suurepärases riigis, kõige paremini kaitstud riigis,“ ütles 30-eluaastates Anastassia.

Kiiev ja Washington on vastutust eitanud ning julgeolekuanalüütikud pidasid juttu tapmiskatsest naeruväärseks. Mõnede arvates võib Kiiev siiski vastutav olla. Sel juhul oleks eesmärk demonstreerida, et isegi kauge Venemaa pealinn, mis valmistub 9. mai pidustusteks, ei saa sõja tagajärgi vältida.

„See võib igalt poolt sisse lennata ja mitte ainult siin, see võib olla maavärin või mingi kivi ehitusel,“ ütles Anastassia. „Me oleme jalutanud Kremli juures, on ilus, imeline, päike paistab. Mis mõtet on väriseda?“