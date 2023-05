Kliimaministeeriumi uueks kantsleriks saab Keit Kasemets

Michal märkis, et Mündi kingad on suured ja ootused Kasemetsale samuti suured. „Ta [Kasemets] on töötanud erinevates rollides. Näiteks tegutses ta üle kümne aasta riigikantselei strateegiadirektori ja ELi asjade direktorina. Pärast seda rahvusvahelistes organisatsioonides, OECD valitsemise peadirektoraadis ja Euroopa Komisjoni esindajana Eestis,“ rääkis minister. „Paljud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi inimesed mäletavad teda siseturu ja ELi asekantsleri ajast,“ lisas Michal.

Minister märkis, et kliimaministeeriumi kantsleri töö ei ole kindlasti lihtne, sest plaanis on palju, näiteks kliimapoliitika „uueks loomine“, mille alla kuuluvad väga erinevad teemad. „Keit [Kasemets] on avalikkuses tuntud, tal on oma arvamus ja nägemus asjadest ning see on pigem hea,“ sõnas Michal.