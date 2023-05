Prigožin teatas, et tõmbab laskemoona puuduse tõttu Wagneri üksused Bahmutist välja

Prigožini pöördumine on adresseeritud Venemaa kaitseministrile Sergei Šoigule, kindralstaabi ülemale Valeri Gerassimovile, kõrgeimale ülemjuhatajale ja Venemaa rahvale.

„Ma toon erasõjafirma Wagner üksused Bahmutist välja, sest laskemoona puuduse tõttu on need määratud mõttetule surmale,“ teatas Prigožin, lisades, et pöördub avalikult, sest ühelegi tema kirjale ei ole vastatud.