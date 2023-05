OTSEBLOGI | Ukraina väljaanne: tänu Patriotile tulistati esimest korda alla Vene ballistiline rakett Kinžal

Kiievi linna sõjaadministratsioon teatas, et ööl vastu eilset lendasid Kiievi taevas lisaks vaenlase kamikaze-droonidele Shahed ka „ilmselt ballistilised raketid“. Linna servas staadionile kukkunud raketi tükkide järgi tegid eksperdid kindlaks, et allatulistatud rakett on H-47 Kinžal. Nende sõnul on näha, et raketil on auk sees, mis viitab sellele, et vaheltlõige oli üsna efektiivne – lõhkepea hävis juba õhus, teatas Defense Express.

Ukrainlaste väitel lükkab see ümber ka Vene „müüdi“, et Kinžal on „hüperhelikiirusega“ rakett.

„Kinžal on hüperhelikiirusega ainult rašistide fantaasiates. Sest kuigi ta jõuab kiirendi abil hüperhelikiirusteni, ei suuda ta sellist kiirust pidevalt hoida. Lõppetapis, see tähendab rünnaku ajal, läheneb ta sihtmärgile ballistilist trajektoori mööda ja tal on suur, aga kaugeltki mitte hüperhelikiirus. Ja Ukraina on juba ametlikult saanud vahendid, mis suudavad ballistiliste sihtmärkidega võidelda – Patriotid – ja on näha, et on neid edukalt kasutanud,“ märkisid Defense Expressi eksperdid.