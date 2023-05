Soome elektroonikaettevõtte Harjumaa tehas sai nurgakivi

„Ühendame kaks tootmisüksust kokku kolides uude tootmishoonesse. Selle kaudu tõstame meie tootmise sünergiat ja tootmisvõimsust, et rahuldada tuleviku nõudlust. Uus hoone vastab ka oma energiatõhuselt tänapäeva nõuetele ning kiirendame sellega omalt poolt ka rohepööret. Oleme tänulikud Invest Estoniale pikaajalise koostöö eest, kes on meid Eestis aidanud areneda,“ ütles Reimaxi juht Reijo Laine.

EASi ja KredExi ühendasutuse välisinvesteeringute osakond on Reimaxi aidanud erineva asjaajamisega nende Eestisse tulekust peale. „Soome ja Eesti majanduskoostöö on endiselt tugev ning siin juba tegutsevad välisinvestorid soovivad laieneda. Reimaxis on ainulaadne elektroonika ja mehaanika oskuste kombinatsioon ning nad on osa avamere tuuleparkide tööstuse väärtusahelast, kuid nad pakuvad ka elektroonika ja mehaanika valdkonnas kohandatud lahendusi erinevate tööstusharude vajadustele,“ kommenteeris EASi ja KredExi ühendasutuse Soome investorkonsultant Pilvi Hämäläinen.