Euroopa terviseministrid arutavad, kuidas ravimipuudusega võidelda

„Ravimite järjepideva kättesaadavuse tagamine on Euroopa Liidu riikide ühine väljakutse. COVID-19 pandeemia näitas selgelt, kui oluline on omada oluliste ravimite ja meditsiinitarvikute varu. Üksnes riiklikest meetmetest aga alati ei piisa ja ravimite puudusega toimetulek nõuab koostööd ka Euroopa Liidu tasandil,“ ütles terviseminister Riina Sikkut.

„Oluline on analüüsida tarneahelates esinevaid nõrkusi ja panna rohkem rõhku ravimite tootmise võimekuse arendamisele Euroopa Liidus,“ lisas ta. „See puudutab ka geneeriliste ravimite tootmist, mis on hinnalt taskukohasemad nii patsientidele kui tervisesüsteemidele.“

Euroopa Liit on seisnud viimastel kuudel silmitsi tõsise ravimipuudusega. Eriti raske on olnud hankida hädavajalikke ravimeid nagu antibiootikumid, trombolüütikumid ja insuliin, samas on nappinud ka palavikualandajaid ja valuvaigisteid. OECD andmeil kasvasid aastatel 2017-2019 teated ravimite tarneraskustest 60%.

Ka Eestis on viimastel aastatel ravimite tarnehäired sagenenud. Viimati mõjutas meie patsiente amoksitsilliini sisaldavate ravimite nappus. Kriisivalmiduse tõstmiseks on Eesti süvendanud koostööd müügiloahoidjatega ja tugevdanud ravimite hulgimüüjate aruandluskohustust, mis võimaldab ravimiametil olukorda jälgida ja puudujääkide korral kiiremini tegutseda.

Praeguseks on sotsiaalministeerium koostöös Eesti Varude Keskuse ja ravimite hulgimüüjatega loomas 165 olulisemast apteegiravimist koosnevat ravimivaru. Eesmärk on moodustada nende ravimite ühe kuu varu aasta lõpuks.

„Eesti toetab Euroopa Liidu ravimiregulatsiooni kaasajastamist. See on ajalooline võimalus luua õiguslik raamistik, kus patsientide vajadused ja võrdne juurdepääs on esiplaanil,“ ütles minister Sikkut. „Muudatustega kavandatavad stiimulid ravimite kiiremaks turuletoomiseks kõikides liikmesriikides annavad ravimitööstusele selge sõnumi, et nad ei saa Euroopa Liidu ühtsel turul valida ravimite turustamiseks kasumlikumaid riike, vaid on osa Euroopa Liidu süsteemist, mis tugineb solidaarsusel.“