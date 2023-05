Valitsus plaanib pakendada maksumuudatused kobareelnõuks

Valitsus pidi tänasel istungil maksumuudatusi puudutavad eelnõud heaks kiitma, kuid seda ei juhtunud. Riisalo tunnistas õhtul ETV saates, et protsess jäi pooleli, kuna valitsus otsustas kõik maksumuudatusi puudutavad eelnõud üheks, nn kobareelnõuks kimpu siduda. See plaanitakse teha esmaspäeval, misjärel saadetakse kobareelnõu riigikokku.

„Antud juhul on tegu maksuseaduste paketiga. Me käsitleme maksu- ja riigieelarvetemaatikat ühes paketis,“ ei näinud Riisalo liigutuses probleemi. „Pigem on taunitavad sellised kobareelnõud, kus väga erinevaid teemasid üritatakse kokku siduda mugavuse mõttes.“

Riisalo sõnul kuulab valitsus näiteks majutusettevõtete käibemaksuerisuse kaotamisega seotud ettevõtjate muresid ning mõistab, et võimalikku mõju tuleb analüüsida. „See tegelikult ongi meie soov, et see debatt jätkuks riigikogus,“ sõnas Riisalo. „Riigikogul on võimalik ära kuulata osapooli, tellida täiendavaid analüüse.“