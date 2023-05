Tippjuht Jukka Patrikainen: välisinvesteeringud väldivad riike, kus ei ole piisavalt haritud spetsialiste, keda palgata

„Strateegia ei saa puudutada vaid mõnda tulevast aastat, vaid peab vaatama 20–30 aastat tulevikku. Need on pikad ja aeglased protsessid, kuid ilma nendeta ei ole enam kahjuks võimalik. Rahvusvahelistel turgudel ei saa sellise strateegiata enam löögilegi. Päikesepargi loomine või elektriautodele üleminek ei ole aga selle strateegia esimese sammud. Esimene samm on kogu oma töötajaskond, loomulikult alates juhtkonnast, saada sellel teemal arutlema. Sealt edasi aga liita rohemõtlemine iga koosoleku, juhtkonna otsuse, tootearenduse jne muutumatuks osaks,“ selgitab ABB juht.

Lisaks peab ka ettevõte ise olema aina rohelisem või vähemalt selles suunas mõtlema. Siinkohal tulebki Patrikaineni sõnul mängu see, et iga ettevõte peaks looma endale jätkusuutlikkuse selge strateegia. Dokumendi, milles kirjeldatakse kogu oma rohelist käitumist. ABB näiteks ehitab lähiajal endale Tallinna külje all asuvasse tööstuslinnakusse teise suure päikeseelektrijaama, millega vähendatakse oma CO 2 jalajälge veelgi. Lisaks on ABB-l selge reglement, milliste autodega tohivad töötajad sõita – kui suur võib olla auto emissiooninumber.

„Konkreetsed kliimamõjud on saanud kõigile arusaadavaks. Inimeste üks olulisemaid põhiväärtusi on turvalisus, seda igas vallas, aina enam hakatakse vaatama, mida tarbitakse, kui palju tarbitakse ja kust saab kokku hoida. Meie tunneme seda mõju selle kaudu, et kliendid küsivad meilt efektiivsemaid ja energiasäästlikumaid mootoreid. Enam ei piisa müügiks üksnes hinnast või toote vastupidavusest,“ räägib Patrikainen.

ABB Eesti ärijuht lisab, et suurim muutus viimastel aastatel on toimunud inimeste mõtteviisis: kliimateemad on jõudnud inimeste teadmistesse kohale ja aina enam soovitakse näha reaalseid samme. Seda nii riigilt, ettevõtetelt kui ka kodanikelt enda ümber. Kui Hispaanias on regulaarselt 40 ja enam kraadi sooja, siis on see selge sõnum, et midagi on kliimaga muutumas. Hetkel arutatakse Hispaanias selle üle, kas vett jätkub, et sellised kuumalained üle elada.

„Viis aastat tagasi ei rääkinud keegi elektrihinnast või sellest, et energiale kuluv raha on ka ettevõtetele koormaks. Täna räägime me sellest kõik, arutame, mida saab ära teha, et energiakulud tootmistes, kontorites ja mujal alla saada. Räägime ettevõtetes sellest, kuidas alandada ruumides temperatuuri ja optimeerida elektrikasutust. Me vajame suuremat sorti energiarevolutsiooni ja hetkel tundub, et see on ka tulemas,“ räägib Patrikainen.

Olgugi et robotite tehnoloogiline areng on olnud muljetavaldav ja nüüd kogub maailmas tuntust tehisaju, ei ole võimalik ilma inimesteta, ekspertide ja insenerideta, veel hakkama saada. Nii ongi Patrikaineni hinnangul järgmiseks suureks väljakutseks piisava hulga hästi koolitatud ja kogemustega inimeste leidmine. Seda kas Eestis kohapeal ülikoolide kaudu või neid mujalt sisse tuues. Soomes ei ole ABB ärijuhi sõnul kvooti, kui palju tohib riiki tuua kõrgelt haritud välistööjõudu, talle on arusaamatu, miks selline piir Eestis kasutusele on võetud.

Patrikainen näeb sellises infovahetuses suurt kasu kõikidele osapooltele, sest hetkel õpivad kõik, mida jätkusuutlikkus ja rohepööre tegelikult tähendavad, kuidas need mõjutavad erinevaid sektoreid ja konkreetseid ettevõtteid. Koos on võimalik leida ka lahendused, kuidas sellest kõigest kasu lõigata.

„Energiarevolutsioon on nii suur teema, et selles on võita kõikidel, raha jätkub kõikidele. Kuid vaid koostöös on võimalik asjad palju kiiremini ja ise vähem eksides ellu viia,“ leiab ABB ärijuht. Siin tulebki ABB juhi hinnangul mängu teine oluline faktor, mis tõukaks jätkusuutliku mõtlemise levikut edasi: suurem info ja kogemuste vahetamine ettevõtete vahel.

Eesti endine president Kersti Kaljulaid pakkus oma ametiajal välja, et iga ettevõte peaks vähemalt 2% käibest suunama arendustegevusse. Patrikainen leiab, et üsna vähesed ettevõtted panustavad nii palju, kuid see muutub üllatava kiirusega. Põhjus on väga lihtne: tulevikku vaatavaid strateegiaid saab teha vaid raha ja otsuste olemasolul. Kui on raha ja otsused, saab ettevõte võtta tööle inimesed, kes neid strateegiaid välja töötavad ja ellu viia aitavad. Täpsemalt siis inimesed, kes elavad pidevalt 3–5 aastat tulevikus.

„Nüüd teavad kõik, et ABB-s on ohutus kõrgendatud tähelepanu all. Grupi sees on ohutuse teema meie ettevõtte kultuuri osa, partnerid teavad seda ja arvestavad sellega. Jätkusuutlikkuse ja rohepöördega peab tegema samamoodi, võtma selle süsteemselt fookusse. Ning üsna pea mõtlevad ka töötajad uutmoodi, otsivad lahendusi ega rahuldu enam vanamoodi mõtlemisega,“ selgitab Patrikainen.

Patrikainen toob kena näite. Paarkümmend aastat tagasi võeti kogu ABB grupis fookusesse ohutus: ohutus tootmistes, ohutus toodete loomisel, tööpaikades jne. Kõik koosolekud ja kohtumised algasid sellega, et arutati tööohutuse küsimusi. Alguses oli see võõras ja veider, kuid aja jooksul sai sellest ABB kogu DNA osa ning idee kinnistus ka töötajates.

„Probleem on sama nii Eestis kui ka Soomes ja mujal maailmas: inimesi ei jätku. Kuidas me saame minna rohepöördesse või uude arenguhüppesse, kui ei ole inimesi, kes uusi lahendusi välja mõtleks, neid rakendaks ja testiks. Meil ei ole nii palju raha, et osta võtmed kätte lahendusi. Suurepärane näide on siin uus Soome ehitatud Olkiluoto tuumajaama kolmas reaktor. Selle valmimine hilines 14 aastat, kuna ei olnud võtta kuskilt piisava kogemuse ja oskustega inimesi nii suure jaama ehitamiseks,“ selgitab Patrikainen.

ABB kampuses Jüris töötab täna 30 eri rahvusest inimest ja nad kõik on väga rahul eluga Eestis ning tööga ABB-s. „Aga meil on inimesi juurde vaja: kui tahame avada uut tootmisüksust, on vaja ca 200 inimest palgata. Lisaks on vaja meie allhankijatel leida samas mahus uusi inimesi, et meie tellimusi täita. Neid inimesi on raske leida. Ma tean paljusid juhtumeid, kus investorid on läinud meie piirkonnast ära, kuna nad ei ole veendunud, et suudavad siia investeerides leida inimesed oma tehastesse või tootmistesse tööle,“ lisab ABB ärijuht.

Patrikainen on veendunud, et inseneriks õppija ei jää kunagi tööta. Mees ise valis pärast ülikooli energeetikaõpingud just sellel põhjusel ja pole siiani oma otsust kahetsenud. „Elektrit ja energiat on maailmas kõikjal ning alati vaja,“ leiab ta.

Tulevik on elektri usku

Maailmas läbi viidud uuringud näitavad selgelt kätte, et järgmise 20 aastaga kahekordistub kogu planeedi elektritarve. See elekter on aga vaja toota aina rohelisematest allikatest ja peaks panema käima aina rohelisemad mootorid. Nii on jätkusuutlikkus ja energeetika selgelt pildis veel kõik järgmised kümnendid.

Patrikainen soovib, et Rail Balticu raudtee saaks kiiresti valmis, sest see saadaks maailmale sõnumi, et meiega on ühendus olemas ja see on roheline – siis tekiks kohe huvi meie piirkonna vastu.

„Ma soovin, et riigil oleks rohkem pikki vaateid, mis ei sõltu valimistsüklist. Ning siin peaks palju enam tegema ettevõtetega koostööd. Kuid ma ütlen juba praegu, et koostöö riigiga on hea, asjad liiguvad. Ehkki loomulikult on arusaadav, et ettevõtted on agiilsemad ja soovivad kõike kiiremini saada, kui riik on selleks valmis. Kui aga on üks asi, millele peaks riik enam rõhku panema, siis on see haridus,“ lisab ABB juht.

