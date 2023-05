Valitsus näitas rohelist tuld Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõule. Omavalitsused pole rahul

„Kiirendatud korras harjutusvälja rajamise erandit on vaja seoses Venemaa täiemahulise sõjaga Ukraina vastu, mis on suurendanud sõjalise konflikti riski nii Eesti kui Eesti liitlaste suhtes. Vastava õigusliku aluse loomine võimaldab laiendada Nursipalu harjutusvälja, mis on tänases julgeolekukeskkonnas kriitiline eeldus, et tõsta Eesti sõjalise kaitse võimet,“ põhjendas kaitseminister Hanno Pevkur muudatuste vajadust. Täpsemalt annab eelnõu valitsusele õiguse otsustada kaitseministri ettepanekul ja vastava ohuhinnangu alusel kaitseväe ja kaitseliidu harjutusvälja asutamise või laiendamise üle planeerimismenetlust läbi viimata.