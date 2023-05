Peskov: otsus anda droonilöök Kremlile langetati Washingtonis

„Sellised katsed sellest lahti öelda nii Kiievis kui ka Washingtonis on loomulikult absoluutselt naeruväärsed. Me teame hästi, et otsust selliste tegude ja terroriaktide kohta ei langetata Kiievis, vaid just Washingtonis. Ja Kiiev juba viib täide, mis tal kästakse teha. Me teame, et tihti ei määra isegi sihtmärke Kiiev, vaid need määratakse Washingtonis ja pärast antakse need sihtmärgid edasi Kiievile, et Kiiev täide viiks. Ja iga kord antakse Kiievile õigus vahendite valimiseks,“ lausus Peskov täna ajakirjanikele, vahendab Interfax.