Endised koolikaaslased Aruküla veretöö toimepanijast: ta oli küll vahel äkiline, kuid juhtunu oli meie jaoks šokeeriv

Harjumaal Aruküla aleviku koolistaadionil tapeti 1. mai öösel 19-aastane noormees ning vigastada sai ka 17-aastane neiu, kahtlustatavana pidas politsei kinni 18-aastase noormehe Marki. Praeguseks on nii noormees kui ka juhtumis viga saanud neiu prokurör Natalia Miilvee sõnul üle kuulatud. Marki ütlusi Miilvee kommenteerida ei saa ja ta sõnas, et see on võimalik alles pärast kohtuistungit. Kuigi kõigile vahistatutele antakse võimalus rääkida juhtunust oma versioon, ei saanud Miilvee kinnitada, kas Mark seda tegi või mitte.