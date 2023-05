Avarii tõttu on terve Kuressaare ilma veevarustuseta. Veevärgi juhatuse liige: vesi peaks tagasi tulema järgmise kahe tunni jooksul

Saaremäel ütles Delfile, et vesi peaks linnaelanikele tagasi tulema järgmise tunni või kahe jooksul. „Kahe kinnistuga läheb natuke rohkem aega. Trass on vana ja sellepärast läks see katki,“ rääkis ta ja lisas, et trassi purunemine mõjutab kõiki linnaelanikke.