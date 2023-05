Valitsus andis ministeeriumitele ülesande alustada töökohtade kolimist superministeeriumisse

„Ministeeriumite ümberkorralduste eesmärk on senisest suurem paindlikus riigijuhtimises, et valitsusel oleks võimalik efektiivselt lahendada suuri ühiskondlikke väljakutseid nagu rohepööre ja regionaalne ebavõrdsus, samuti suurendab see valitsusasutuste omavahelist koostööd,“ ütles riigisekretär Taimar Peterkop, kes juhib asjaomaste ministeeriumide kantsleritest koosnevat juhtkomisjoni.

Lisaks ministeeriumite ümberkorraldamise juhtkomisjonile on moodustatud valdkondlikud töörühmad, mis tegelevad ümberkorralduste praktiliste küsimustega nagu eelarve, personal, IT ja muud küsimused. Praeguseks on kaardistatud esmane ümberkorraldustega kaasnev töökohtade liikumine. Praeguses ministeeriumite ümberkorraldamise etapis töökohtade arv ei vähene, tööprotsesside analüüs ja ülevaatamine toimub hiljem. Ministeeriumite töö ümberkorraldamise juurde on asutud juba praegu, protsess peab olema läbi viidud aasta lõpuks.