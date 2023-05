KUULA | Kas tead, millistel juhtudel on kodukindlustus ja seadmekindlustus kõige kasulikumad?

Oluline asi, mida tänasest saatest kõrva taha panna on, et peamine põhjus, miks kahju täies mahus ei hüvitata, on see, et kindlustuslepingus kokkulepitud kindlustussumma on väiksem kui tegelik kahju. Aga lepingu saab ka teistsugusena sõlmida.