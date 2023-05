Kiusamisvaba Kool tähistab kümnendat tegevusaastat

Tänaseks on KiVa kiusamise ennetamise ja vähendamise programmi rakendatud Eestis juba kümme aastat. Teadus- ja tõenduspõhise programmiga on liitunud ligi veerand Eesti koolidest, pikaajaliseks unistuseks on viia programm kõikide Eesti koolideni.