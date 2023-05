„President Zelenskõi visiit Soomes on loogiline, sest Soome on samuti Venemaa naaberriik, kes pidi sõdima Venemaaga (Nõukogude Liiduga) oma iseseisvuse eest,“ märkis Stoicescu ja tõi välja, et Zelenskõi viitas täna ise korduvalt Talvesõjale.