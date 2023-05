Hanno Pevkur: kohe peale Rootsi liitumist NATOga tuleb uuendada ka kahepoolset kaitsekoostöölepingut

„Eesti ja Rootsi on lähedased sõbrad, head ja pikaajalised koostööpartnerid ja peatselt ka liitlased NATOs. Rootsi NATOga liitumine suurendab julgeolekut nii meie piirkonnas kui Euroopas laiemalt ja kahepoolne kaitsekoostöö saab olema tihedam kui kunagi varem. Arutasime täna, millised võiksid olla pärast Rootsi NATOga liitumist esimesed sammud maa-, õhu- ja meredomeenides. Kui Rootsi saab ka liikmeks, siis on Läänemeri NATO sisemeri – Läänemereäärsed riigid on piisavalt võimekad, et edukalt kaitsta kogu piirkonda ning selles kontekstis on tihedam koostöö eriti oluline. Seetõttu on eesmärk koheselt pärast Rootsi liitumist NATOga uuendada ka kahepoolset kaitsekoostöö kokkulepet,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.