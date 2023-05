Jaak Madison: ikka on erakonnas pingeid. Aga parteis pole neid rohkem kui tavalises perekonnas

„Mina ei ole murelik,“ kommenteeris europarlamendi liige ja erakonna aseesimees Madison vihjeid selle kohta, et EKRE-s on üleval pinged seoses kehva valimistulemuse ja poliitiliste sõnumitega. Ta hindas koduerakonna käekäiku heaks: parteis on u 10 000 liiget, 17 kohta riigikogus, koht Euroopa parlamendis ja erakonna liikmeskond kasvab.

„Me ei saagi eeldada, et igapäevaselt on erakonna elu päikseline, kõik inimesed on käsikäes ringis ja naeratavad rõõmsalt. Selline see poliitika on juba,“ sõnas Madison.