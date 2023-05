VIDEO | Eakas autojuht ajas Tartus alla lapsevankriga naise. Ema ja laps said raskelt viga

Eakate seotus õnnetustega torkab silma

Jõemets lisas, et viimaste päevade jooksul on see Lõuna regioonis juba mitmes raske liiklusõnnetus, kus üheks osapooleks eakad liiklejad.

„Samuti kasvab tervisehädade hulk. Tekivad liigese-, nägemis-, kuulmis- ja muudki probleemid. Liikluses on üks suuremaid muresid vanusega kaasnev infotöötluskiiruse aeglustumine. See tähendab, et vanuse suurenedes on ka suurem tõenäosus sattuda liiklusohtlike olukordadesse või koguni õnnetustesse. Näiteks nõrgenev nägemisteravus raskendab nii teiste liiklejate kui ka liiklusmärkide märkamist, samuti tekivad raskused kiiruse ja kauguse hindamisel, mis tingivad omakorda suutmatuse märgata liikluses ette tulevaid ohte õigeaegselt ning ka sõiduteel ja ülekäiguradadel liikuvaid kergliiklejaid,“ selgitas ta.



Ta märkis, et siinkohal on väga oluline roll eaka lähedastel.