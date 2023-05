Digiravimid teevad ravi ja ennetuse personaalseks

Millised teemad vajaksid tervisevaldkonnas enim tähelepanu?

Tervishoiu rahastamine, üha süvenev arstide ja spetsialistide puudus ning krooniliste haiguste plahvatuslik kasv on probleemid, mille lahendamine nõuab järgnevatel aastatel julgeid otsuseid ja uudseid lahendusi. Digitaalsetel kaugteenustel on suur potentsiaal muuta senised ennetus- ja raviteekonnad kuluefektiivsemaks ja patsiendikesksemaks. Eestis on kujunemas unikaalne ökosüsteem uue põlvkonna digitaalsete tervishoiuteenuste arendamiseks, seega peaksime riigina igakülgselt nende arendamist ja turule jõudmist toetama.

Tervisega seotud arendused kasvavad praegu maailmas kiirelt, ühelt poolt tuuakse teenuseid äppidesse, saab teha arstidega online-visiite, teiselt poolt hakkab aina enam pead tõstma ka personaalmeditsiin. Mis on hetkel kuumad trendid terviseidude loomisel?

Globaalne digipööre tervishoius toob lähikümnendil kaasa suure hulga murrangulisi arenguid. Uutest tervisetehnoloogiatest on täna kõige kiirema kasvuga digiravimite ehk meditsiiniliseks kasutamiseks mõeldud rakenduste segment.

Retseptina välja kirjutatavad äpid on kliiniliselt valideeritud tarkvararakendused, mis aitavad konkreetset haigust diagnoosida, jälgida või ravida. See on hea näide uue põlvkonna kaugteenusest, mis kasutab andmeid, tehisintellekti ja muid tehnoloogilisi lahendusi, et muuta senised ennetus- ja raviteekonnad veelgi patsiendikesksemaks ja tulemuslikumaks. See on kogu maailmas uus valdkond, mis on ka Eestisse jõudmas.

Ülemiste City Future Forumi esineja Norrast, tehisintellekti ekspert Elin Hauge ütleb, et kümne aastaga on maailm juba oluliselt muutunud, see kõik on juba alanud. Mis on sinu visioon, milline on Eesti tervisevaldkond kümne aasta pärast ja millised tervisetehnoloogiad seda mõjutavad?