Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi Soomes: meile meeldivad teie lennukid

Niinistö juhtis tähelepanu sellele, et Ukraina on palunud hävitajaid F-16, aga Soomel on F/A-18 Hornetid.

Zelenskõi tõi pressikonverentsil pärast vestlust Niinistöga esile, et Venemaa vana pealinn on Helsingist vaid mõnesaja kilomeetri kaugusel.

„Küsimus on selles, kas on kasulik tekitada näiteks mitmeid erinevaid hooldusstruktuure. Teisalt on väga selge, et Soome asend on geograafiliselt teiste Euroopa riikide omast väga erinev,“ ütles Niinistö.

Niinistö sõnul on Hornetid lisaks „praktiliselt lõpuni kasutatud“, kui Soome nende kasutamise lõpetab.

„Aga meile meeldivad teie lennukid,“ kommenteeris Zelenskõi, kutsudes esile Niinistö ja kuulajate naerupahvaku.

„Jah, need on head. Ja ma loodan, et kõik teavad seda,“ ütles Niinistö.

„Teie naabrid teavad seda,“ lausus Zelenskõi.

Zelenskõilt küsiti julgeolekugarantiide kohta, mida Ukraina vajab, ja seda, mis on eesseisva vastupealetungi peaeesmärk.

„Oleme kogu aeg toetanud Soome pürgimist NATO liikmeks ja ma õnnitlen Soomet,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi sõnul taotleb NATO liikmeks saamist ka Ukraina.

„See on üks põhjus, miks ma siin olen. Teine põhjus on see, et saaksime oma armeed tugevdada.“