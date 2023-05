„Ära istu kiige peale, see on üleni tahmane,“ manitseb üks vanem Haaberstis Luisu tänaval koduhoovis last. Punase kuke töö jäljed on nähtavad nii vahetult tuld võtnud hoone juures kui kaugemalgi. „Näete, puudki on tahmased,“ osutab üks mees kaskedele.