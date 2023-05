Kõik Lääneranna koolid pöördusid valla vastu kohtusse

Hagejad leiavad, et koolide reform olukorras, kus valla kulu lapse kohta oli mõnes piirkonnas 800 eurot aastas, ei ole kaalutletud ja mõistlik ning sellised otsused viivad elanike lahkumiseni. Kohtuasjades osalevad eksperdid viitavad, et noorte perede maale elama asumise peamiseks takistuseks on algkoolide puudumine lähiringkonnas või valdade soov neid sulgeda. Valitsuse kavandatud ning koalitsioonilepingus kokku lepitud algkoolide säilitamise meetmete tõttu leiavad kaebajad, et volikogu otsus oli rutakas, kahjustab kogu valla huve ning seab küsimärgi alla selle jätkusuutlikkuse.

Lääneranna valla otsuses sisaldub kaebajate hinnangul faktivigu ja valeinfot. Näiteks väidetakse kaebajate sõnul, et Metsküla koolist on leitud vamm ja et maja vajab koolina tegutsemise jätkamiseks suuremahulist investeeringut, Koonga kooli kohta väidetakse, et seal on puudulik ventilatsioon. Hagides proovitakse tõendada, et need väited on valed. Koole kaitsvad kogukonnad leiavad ka, et lisaks on otsuse seletuskirjas toodud õpilaste prognoosid valed.