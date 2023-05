Olaf Scholzi sõnul ei tohi Ukraina kasutada lääne relvi Venemaa territooriumi ründamiseks

„Meie jaoks on väga tähtis, et relvi, mida me anname ja millega Ukraina saab ennast kaitsta, ei kasutataks Venemaa territooriumi ründamiseks,“ ütles Scholz esmaspäeval Koblenzi lähedal Bendorfis.

Aprillis väljendas Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius piiratud toetust Ukraina operatsioonidele Venemaa territooriumil, „et lõigata läbi varustusteid“. Saksa nädalalehe Die Zeit teatel ütles Pistorius, et seda nii kaua, kuni ei rünnata linnu, tsiviilisikuid ja tsiviilobjekte.

USA teatas eelmisel kuul, et toetab Ukraina rünnakuid Donbassis ja Krimmis, sest need on Venemaa poolt okupeeritud. USA ei julgusta aga Ukrainat ründama väljaspool oma territooriumi, teatas USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles eile ajakirjanikele, et Saksamaa ei saa kuidagi tagada, et tema relvi ei kasutataks Venemaa territooriumil.

Scholz ütles esmaspäeval, et läänes on konsensus, et Kiievi toetamine ei tohi viia vastasseisu eskaleerumiseni NATO ja Moskva vahel.