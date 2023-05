Patrušev: ameeriklased tahavad Venemaa vallutada, sest kardavad Yellowstone’i vulkaani purset

„Meenutasite Yellowstone’i vulkaani? Kui see ärkab, on see enneolematu katastroof. See on võimeline purseteks, mis on tuhandeid kordi inimkonnale teada olevatest suuremad. Vaatlused näitavad, et aastatega vulkaani aktiivsus kasvab, magma liigub selles suure kiirusega pinnale. Kasvab ka maavärinate hulk seda ümbritsevas kaldeeras, mis ulatub 2000-ni aastas,“ lausus Patrušev.