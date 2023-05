Pevkur: Taani pataljon Lätis tugevdab ka Eesti julgeolekut

Ümberkorraldused Balti riikide kaitsel said alguse NATO Madridi tippkohtumise otsusest tugevdada kaitsehoiakut NATO idatiival. Sellega seoses korrastatakse liitlaste panuseid ja kohalolekut regioonis, mis tähendab tõhusamat juhtimist ja praktilisemate lahenduste poole liikumist. „Meie jaoks tähendab see Eesti diviisi loomist, märkimisväärsete sõjaliste võimetega püsivalt kohal Ühendkuningriigi ja Prantsuse vägesid, Islandi panust, ning regulaarseid USA rotatsioone. Lisaks on Eestis Hispaania õhukaitseüksus, mis tähendab, et kokku on täna meiega ligi 2100 liitlast. Eestis paiknev NATO lahingugrupp on üks kompaktsemaid, võitlusvõimelisemaid ja paremini vastuvõtja riigi relvajõududesse integreeritud eFP lahingugruppe,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.