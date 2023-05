Vene lasteombudsman Ukraina laste röövimisest: „Sõjakurjategija? Millest te räägite?“

Uudistekanali Vice News ajakirjaniku küsimuse peale, kas Lvova-Belova näeb end sõjakurjategijana, vastas naine naerdes: „See on naljakas. Ma olen ema. See ütleb kõik. Sõjakurjategija? Millest te räägite?“

Vene lasteombudsman on osaline kuritegelikus skeemis, mille abil Ukraina lapsi Venemaale „laagrisse“ viiakse, vahendab CNN. Luureraportite järgi on paljud röövitud lastest sunniviisiliselt vene peredesse lapsendatud. Rahvusvaheline Kriminaalkohus väljastas märtsis määruse Lvova-Belova vahistamiseks.

Intervjuus rääkis Lvova-Belova ka 16-aastasest poisist, kelle ise Mariupolist lapsendanud on. „Me vestlesime temaga, mu süda võpatas ja ma mõistsin, et see on minu laps,“ kirjeldas ta.

Lasteombudsman ise laste röövimist ei tunnista. Lvova-Belova väitis, et Genfi konventsiooni järgi võib lapsi ära viia kohast, kus nende elu on ohus. Kui intervueerija sõnas, et konventsiooni järgi tohib nad viia kolmandatesse riikidesse, teatas Lvova-Belova, et Donetski Rahvavabariik ja Luhanski Rahvavabariik on ehe näide kolmandatest riikidest.